加拿大新總理會是誰？能否扛過特朗普危機？

中評社北京3月8日電／當地時間3月9日晚，加拿大執政黨自由黨新領袖選舉將公佈投票結果，新領袖將與現任總理特魯多交接並成為加拿大新總理。目前，被稱為“政治素人”的馬克·卡尼在黨內支持率持續領先。卡尼是誰？他有什麼競選主張？能否帶領加拿大渡過特朗普危機？



“政治素人”



新華社報導，卡尼1965年出生於加拿大西北地區的史密斯堡，在艾伯塔省的埃德蒙頓長大。從哈佛大學畢業後，卡尼前往牛津大學學習，並于1995年取得博士學位。在2004年擔任加財政部副部長之前，他曾在高盛公司工作。2008年，卡尼擔任加拿大銀行行長，在國際金融危機期間負責加拿大貨幣政策。2013年，卡尼擔任英國央行行長，成為首位擔任此職的非英籍人士，並領導英國央行應對英國脫歐。2020年，卡尼擔任聯合國氣候行動和金融特使。



在特魯多今年1月6日宣佈辭去自由黨領袖職務後，卡尼1月16日正式宣佈參加自由黨領袖選舉，並辭去所有商界職務。如果當選並接任總理，卡尼將成為加拿大歷史上第一位從未擔任過民選職位的總理。



競選主張



卡尼主張創建一個統一的加拿大經濟體，消除國內貿易障礙，提高勞動力流動性，促進商品自由流通，並建設跨省交通基礎設施和新的貿易走廊，以及加快大型項目的審批流程，增強國家安全和全球競爭力。

