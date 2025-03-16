張羽答中評：報告體現對台工作制度保障升級

廈門大學台灣研究中心、台灣研究院教授張羽（中評社資料圖） 中評社香港3月16日電（記者 段曉魯）廈門大學台灣研究院副院長張羽接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台部分予以解讀。張羽表示，與去年報告中提及“融合發展”相比，今年涉台論述特別提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”的表述，這是新的提法，這種提法可以看出對台工作從“政策制定”向“制度保障”升級，標誌著未來將通過系統性的制度保障，深化兩岸經濟文化交流。



張羽表示，今年政府工作報告總計1.6萬多字，涉台內容130字。其中“堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”“深化兩岸融合發展”“增進兩岸同胞福祉”“攜手共創民族復興偉業”等字句，彰顯出重要意涵。報告強調的“堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”是對台工作的根本遵循和行動指南，重申的“一個中國原則”和“九二共識”是原則底線，務實推進兩岸深度融合發展是工作方向。



張羽表示，過去的一年，國際情勢變化巨大，兩岸關係波詭雲譎。從論述邏輯來看，今年政府工作報告涉台內容呈現出明確的針對性，“積極作為”與“敢於鬥爭”並重，例如對於投身兩岸融合發展大局的同胞，強調以人民為中心，“增進兩岸同胞福祉”，讓台灣同胞有獲得感、幸福感和自豪感。針對“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力，針鋒相對，絕不姑息，加大打擊力度。從論述重點來看，近年政府工作報告涉台論述強調務實深化兩岸融合發展，更加重視制度化建設和融合路徑貫通。



張羽指出，觀察近年的政府工作報告，可以看出大陸對台政策保持著相當的穩定性和延續性，多次強調對台工作“貫徹以人民為中心的發展思想，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞”“持續深化兩岸融合發展，不斷豐富完善相關制度安排和政策措施”，可以說，以兩岸人民為中心，深化兩岸融合發展是近年對台工作的主旋律。

