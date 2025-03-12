黃蘭茜答中評：涉台內容顯氣定神閑布局謀篇

全國政協委員、香港僑福建設集團主席黃蘭茜日前接受中評社記者採訪（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員、香港僑福建設集團主席黃蘭茜日前接受中評社記者採訪就今年政府工作報告涉台部分予以解讀。她指出，兩岸關係發展主導權始終在祖國大陸，政府工作報告涉台部分向兩岸傳遞出強有力的信號，展示出堅定的信心。報告提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”，體現出氣定神閑的布局謀篇。



今年政府工作報告談及台灣時指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



相比去年報告，今年報告涉台部分的表述特別強調“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”。對於這一新變化，黃蘭茜認為，這句話傳遞出了兩方面的信息。一是，面對海峽波濤汹湧，我們體現出一種氣定神閑的布局謀篇。這說明兩岸大勢在我，我們已經可以胸有成竹，考慮長遠的交流合作制度構建了。“戰略視野上的微妙變化，是蘊含智慧和深意的。”



二是，涉台表述從2023年的“兩岸經濟文化交流合作”，提升為這類交流合作的“制度和政策”，這說明我們在按照既定的總體方略，按部就班將兩岸間有助於交流合作的實踐制度化，固定下來成為長期政策，不因時、因事打斷，不受雜音的影響和干擾。

