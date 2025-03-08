法國“核保護傘”能否撐起歐洲安全防務？

中評社北京3月8日電／法國總統馬克龍近日表態，將就法國向歐洲盟國提供“核保護傘”的問題開展戰略討論，強調歐洲雖然仍致力於與美國的伙伴關係，但必須加強在國防和安全方面的獨立性。



新華社報導，分析人士指出，馬克龍的表態是對新一屆美國政府轉變對烏克蘭危機態度、美歐裂痕加深做出的最新反應，試圖以核威懾力為籌碼給歐洲打一劑“強心針”，推動歐洲走向防務自主。然而，由於歐洲各國對這一提議反應各異，加之法國自身核武器庫的局限性，這把“核保護傘”能否撐起歐洲安全防務還有待觀察。



提供核保護傘



馬克龍5日晚發表電視講話說，法國擁有獨立、完整的核威懾能力，因此法國在歐洲防務問題上享有特殊地位。他決定就法國向歐洲盟國提供“核保護傘”的問題開啟戰略討論。



“我們的盟友美國已改變了對俄烏衝突的立場，減少了對烏克蘭的支持，這讓接下來的行動充滿了疑問，”馬克龍在講話中指出，“歐洲的未來不應由華盛頓或莫斯科來決定。”



馬克龍表示這是對德國聯盟黨領導人默茨所作“歷史性呼籲”的“回應”。據英國媒體報導，默茨曾于2月指出美國政府如今“對歐洲的命運漠不關心”，呼籲法國和英國擴大“核保護傘”覆蓋範圍、討論“是否將其核保護延伸至德國”。聯盟黨日前贏得德國新一屆聯邦議院選舉。如無意外，默茨將出任下一任德國總理。



對馬克龍的提議，俄羅斯方面表示強烈反對。俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，馬克龍的核言論是對俄羅斯的“威脅”。

