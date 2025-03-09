廖志豪答中評：報告體現大陸對台工作智慧

廖志豪（受訪者供圖） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）全國人大代表、台盟上海市委常委、台盟上海市委秘書長，市台聯會副會長廖志豪在兩會期間接受中評社採訪就兩岸關係相關議題分享觀點，他表示，2025年政府工作報告的涉台論述體現了大陸在對台工作上的成熟與智慧。



在十四屆全國人大三次會議開幕會上，李強總理代表國務院向大會作政府工作報告，談及台灣時強調，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



廖志豪在開幕會現場親耳聆聽了政府工作報告，他告訴記者，“政府工作報告涉台論述得到了所有代表的熱烈掌聲，具有重要意義。”廖志豪認為，這表明大陸對台工作的指導思想和總體方略具有高度的戰略定力和政策延續性。無論台海形勢如何變化，大陸都將堅定不移地推進祖國統一大業，維護中華民族的根本利益。



報告提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉”，廖志豪指出，這表明大陸將繼續秉持“兩岸一家親”理念，推動兩岸在經濟、社會、文化等領域的深度合作，促進兩岸同胞共同發展。通過融合發展，不僅為台灣同胞提供更多發展機遇，也為兩岸關係和平發展創造有利條件。他認為，2025年政府工作報告的涉台論述體現了大陸在對台工作上的成熟與智慧。大陸將繼續推動祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



大陸近年來推出了許多惠台政策，廖志豪認為，這些政策有助於促進台灣同胞融入到祖國大陸社會發展中，使台灣同胞在大陸就業創業求學能獲得同等待遇。他表示，未來，應該進一步推動有關政策措施的落地，同時也要加強政策覆蓋面和標準的銜接。