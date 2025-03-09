伊朗最高領袖：一些國家談判只是為強加其意願

中評社香港3月9日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗最高領袖哈梅內伊8日表示，一些國家堅持談判目的不是為了解決問題，而是通過談判將其意願強加於人，伊朗絕不會接受。



新華社報道，哈梅內伊當天在首都德黑蘭發表講話說，“談判是他們提出新要求的方式和途徑”，不僅是在核問題上，還包括在國防和國際事務方面的諸多限制與要求，“伊朗肯定不會接受和滿足這些要求”。他強調說，這些國家堅持談判是為了製造輿論壓力，塑造伊朗不願談判的形象，但根本目的“不是談判，而是支配和強迫”。



針對部分歐洲國家指責伊朗沒有履行伊朗核問題全面協議規定條款，哈梅內伊說，歐洲國家“從第一天起就沒有兌現承諾”，卻指責伊朗違反協議，“這是他們盲目和無限傲慢的表現”。



美國總統特朗普在7日播出的一段訪談節目片段中說，他已致信哈梅內伊，敦促伊方就放棄開發核武器計劃與美國進行談判。據伊通社報道，伊朗駐聯合國代表團同日表示，“我們尚未收到這樣的信件”。



2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議，伊朗承諾限制核計劃，以換取國際社會解除制裁。2018年5月，美國政府單方面退出伊核協議，並重啟和新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾所採取措施“可逆”。