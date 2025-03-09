林右昌辭秘書長拚新北市長初選？洪孟楷曝隱憂

中評社台北3月9日電／2026年新北市長民進黨將由誰出馬參選引發各界關注，民進黨“立委”蘇巧慧早就表態“報名”，民進黨秘書長林右昌則傳出農曆年前拜會蔡英文，未來恐請辭秘書長投入選戰。國民黨“立委”洪孟楷認為，林右昌目前是民進黨秘書長，說話較有份量，若請職就已沒有任何職務，屆時要以什麼身分跑地方便相對困難，反觀蘇現在是“立委”以及民進黨新北市黨部主委，各地方都有能看到她或者團隊去跑行程。



根據《中時新聞網》報導，洪孟楷昨（8）日在政論節目《週末大爆卦》中指出，民進黨在2026新北市長一役，究竟會是林右昌出線還是蘇巧慧脫穎而出，都還很難說，但顯見民進黨茶壺里風暴已慢慢醞釀；洪認為，林右昌過去曾任“內政部長”，能掌握消防、警政以及民政系統，因此都有去拜會。



不過對於這樣的消息曝光，洪孟楷直言，對於林右昌並非好事，因目前的主政者是賴清德，林此舉是否會犯大忌將備受關注；另外，洪認為，林目前是秘書長，參加新北市民進黨活動或宮廟活動時，都能說是代表黨主席，且秘書長說話有份量，若未來請辭將變成沒有任何職務的人，屆時要用什麼身分跑地方便相對困難，反觀蘇現在是現任“立委”以及民進黨新北市黨部主委，許多地方都能看到蘇或者其團隊的身影。