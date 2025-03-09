蒙古症喻台積電英特爾合資　郭智輝失言風波大

中評社台北3月9日電／台“經濟部長”郭智輝上節目竟以“蒙古症”比喻台積電與英特爾合資，引發歧視唐氏症病友爭議，朝野“立委”炮聲隆隆，甚至批評他頻頻失言，“應該早點辭職回去當總裁”；郭智輝8日發表聲明，對錯誤比喻造成病患困擾致歉，卓榮泰也明顯不滿，要求他深刻檢討，並指示各“部會”首長切勿再有失當引喻。



根據《中時新聞網》報導，郭智輝7日晚間上節目談及台積電赴美擴大投資，坦言政府事先不知情，評論台積電被迫與英特爾合資時，更以“娶蒙古症（今已正名唐氏症）家庭媳婦”比喻合資風險，郭智輝昨發布聲明，對以不適當的比喻來形容企業經營模式表示鄭重致歉。



郭智輝承認，對唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這種言論都是不對的；對於失言做出不合適且錯誤的比喻造成病患及企業困擾，他鄭重向被傷害的病友致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言也會更謹慎。



“行政院”發言人李慧芝表示，郭智輝已表達最深致歉，深刻自我反省；她並轉述卓揆除要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示各“部會”首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。



郭智輝失言惹議，連綠營也無法接受，民進黨“立委”許智傑認為，拿疾病來比喻的確不恰當；綠委林月琴也說，“蒙古症”不僅非正式用語，還常被用來揶揄嘲弄他人，無疑是不當發言。



時代力量黨主席王婉諭則直言，郭智輝應公開、正式道歉，而非發聲明了事，否則完全不適任這份職務。



藍委陳菁徽更怒斥，用對有亞洲面孔歧視意涵的病名來形容，無疑再次顯示民進黨高官對於特殊疾病漠視不關心，是綠營為官的傲慢。