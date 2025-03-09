失言風暴燒不完？黃揚明曝郭智輝真正的麻煩

中評社台北3月9日電／台積電將對美國擴大投資千億美元，“經濟部長”郭智輝日前坦言事先並不知情，另外，郭更以“蒙古症”比喻英特爾，引爆外界批評。資深媒體人黃揚明認為，郭智輝這番話有4大歧視，且強調郭揭穿“國王的新衣”、讓“賴政府”尷尬的刺耳言論，才是真正的麻煩。



根據中時新聞網報導，郭智輝7日在節目中談及台積電赴美擴大投資，坦言政府事先不知情，評論台積電被迫與英特爾合資時，更以“娶蒙古症（今已正名唐氏症）家庭媳婦”比喻合資風險，這番話引發不小爭議，郭因而發布聲明對以不適當的比喻來形容企業經營模式表示鄭重致歉；“行政院長”卓榮泰也明顯不滿，要求他深刻檢討，並指示各“部會”首長切勿再有失當引喻。



對此，黃揚明昨（8）日在臉書指出，郭智輝失言的多重歧視，包括歧視唐氏症、歧視蒙古、歧視英特爾以及歧視女性，被罵活該，道歉也不足以滅眾怒，後續效應仍待觀察。



不過黃揚明認為，郭智輝這次的發言失當不只這樁，相較歧視言論也算小事，真正麻煩的是他說：“台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資一千億美元。”這才是揭穿國王的新衣、讓“賴政府”尷尬的刺耳言論；因此，黃直言，郭能否撐到上任周年，就看賴清德能忍受他到何時。