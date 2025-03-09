郭智輝屢失言　台“經濟部”政策迷航

中評社台北3月9日電／屢屢失言的“經濟部長”郭智輝這次真的踩到“雷線”，不管是曝露政府對台積電赴美投資千億美元掌握不力，還是“蒙古症”歧視性失言，都把藍綠朝野、民團等全得罪。但“經濟部”更大問題還不在他失言，而是產業、下屬文官私下對他多是負評，這艘本該帶領產業前行的船，此刻自己卻陷入“迷航中”。



根據中時新聞網報導，郭智輝創辦崇越集團之前是“超級業務員”，因此對很多事都可以講得頭頭是道，另外在台北大學擔任客座教授教管理，說起產業管理也是有模有樣。但這些到了實際掌舵政府部門，卻是變了調。



郭的能言善道，實際上被認為是愛開支票，像是菲律賓買電由電纜送回台，一說出口備受各界質疑，連綠電商私下都打臉不可行。談特朗普加徵關稅，他只能說對台影響不大，卻少有因應措施。一開始說台電可自力不需政府補貼，現在又說沒補貼要漲電價，政策搖擺不定。



對內則是疾言厲色、領導獨斷，導致文官士氣低迷，乃至離職。更糟糕的是，“經濟部”要協助的產業界，現在談到郭也是搖頭。一些跟郭開過會的傳產業者，就直批他開會都講自己想講的話，企業反映經營困局，他都沒認真聽，不然就講幾句漂亮話帶過，讓產業很灰心。 而郭自己講話屢屢失言，卻又曾對內部下過“禁口令”，不許下面亂發言，導致政府透明度更加不足，更不清楚“經濟部”施政方向。



這次踩雷，是郭上任以來最大危機。他自己曾說過，從產業界來，卻沒想到公務溝通這麼難。這次的教訓，他必須趕快想清楚，如何帶領“經濟部”、如何與產業對話，否則可能讓人對“賴政府”用人風格產生質疑。