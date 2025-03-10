中評現場：14位政協委員在大會議政建言

全國政協十四屆三次會議9日上午舉行第三次全體會議（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議9日上午舉行第三次全體會議。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議。14位政協委員作大會發言，為各領域建設出謀劃策。



會議當天9時開始，全國政協副主席蘇輝主持會議。中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊，國務委員、公安部部長王小洪，以及中共中央、國務院有關部門負責同志應邀到會聽取發言。



隨後，14位委員分別發言。



全國政協委員、山東省政協主席葛慧君提出，要持續加強人民政協履職能力建設。作為政協委員和政協工作者，應深學細悟、篤信篤行，堅持以改革創新精神推進履職能力建設，努力幹出新樣子、展現新擔當。她提出，要全面提高思想政治引領的能力，更好彰顯人民政協的顯著政治優勢；全面提高圍繞推進中國式現代化議政建言的能力，更好聚焦黨和國家中心任務履職盡責；全面提高聯繫服務群眾的能力，更好肩負起人民政協為人民的使命擔當；全面提高畫好強國建設、民族復興最大同心圓的能力，更好發揮愛國統一戰線組織的功能作用。



中國僑聯副主席，民盟中央副主席、北京市委會主委程紅表示，近年來，中共中央和國務院出台了一系列優化營商環境的法律法規和政策文件，取得了積極成效。但是，各地方貫徹執行力度和效果不一，仍存在一些亟待解決的問題。為此，程紅委員建議，保障各類經營主體之間公平競爭。盡快出台《中華人民共和國民營經濟促進法》，完善相關配套制度，切實從法律制度上把平等對待國企民企落實下來，一視同仁支持各類所有制企業發展壯大。同時，提高行政行為透明度、提升行政管理效能、增強行政行為可預期性。