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彈劾案何時宣判備受關注 尹錫悅靜待結果
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2025-03-09 15:30:48
中評社香港3月9日電／韓國憲法法院何時就總統尹錫悅彈劾案作出宣判備受關注，韓聯社報導，司法界普遍認為，法院在本周五宣判的可能性較大，但亦有分析認為，可能要多一至兩星期才會宣判。
尹錫悅昨日獲釋後，返回漢南洞的總統官邸。朝鮮日報報導，尹錫悅與夫人金建希、總統府秘書室長鄭鎮碩等共進晚餐，還談到在拘留所的經歷。
香港電台援引報導，總統辦公室表示，考慮到彈劾案即將宣判，尹錫悅會盡量避免外部活動，只是會見拜訪的人，冷靜等待判決。
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