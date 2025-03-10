中評現場：台灣代表團開放回應兩岸熱點問題

十四屆全國人大三次會議台灣代表團9日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議台灣代表團9日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，十三位代表就全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告進行審議。會後，多名代表在長達一個小時的時間里就兩岸交流、在陸台商台企發展、台青發展等兩岸熱點議題回答記者提問。



要讓台商台企“願意來”“留得住”“發展好”



全國人大代表，全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球接受中評社記者採訪時就如何促進台商更好融入大陸經濟發展分享觀點。他指出，要讓台商台企“願意來”“留得住”“發展好”。首先，要讓台商台企願意來。要讓台商瞭解大陸經濟的飛速發展，讓台商到大陸投資充滿信心。其次，要讓台商台企留得住。要繼續落實好同等待遇，優化營商環境，及時解決企業難題，讓台胞安心扎根大陸。第三，要讓台商台企發展好。通過政府部門和台資企業共同努力，促進台商台企更好融入整個大陸、共同參與到中國式現代化建設中來。



鄒振球呼籲台胞來大陸走走看看、投資興業、生活發展。他指出，中國大陸創造了兩個奇跡——社會長期穩定安定、經濟長期高速發展。台胞來到大陸，投資經營能得到保障、能在這裡安居樂業、能擁有更廣闊的天地和更美好的未來，因為大陸是兩岸同胞共同的家園。

