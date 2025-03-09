【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本東京都有民間團體舉行集會 反對使用核電
http://www.CRNTT.com
2025-03-09 15:46:06
中評社香港3月9日電／日本東京都有民間團體舉行集會，反對使用核電。
香港電台報導，集會周末下午在代代木公園舉行，主辦方說，有大約3000人參與，他們舉著寫有“不忘福島”等字句的標語牌，在公園周圍示威遊行。
有參與者批評當地最高法院在東京電力公司福島第一核電站的事故中，裁定東電前管理層無罪，不滿發生重大事故後，避難者至今仍過著困苦的生活，卻無法追究任何人的責任。有參與者又說，如果加害者沒有受到審判，體系就會維持下去，憂慮類似慘劇再次發生。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本島根核電站2號機組監控設備出現故障
(2025-02-21 14:38:32)
中國首次參與日本福島水產品取樣
(2025-02-20 16:01:14)
日本開始拆解福島核污染水空罐
(2025-02-14 11:09:48)
日本福島縣發生雪崩 公路附近約60人被困
(2025-02-12 10:30:09)
世界最大核電轉子鍛件 “國之重器”新突破
(2025-02-11 14:42:37)
俄羅斯國家原子能公司與國際原子能機構會談
(2025-02-08 14:08:17)
挺朱立倫以核減碳 賴士葆：符合國際潮流
(2025-02-07 11:39:41)
日本島根核電站2號機組重新開始商業運行
(2025-01-10 20:22:48)
“華龍一號”漳州核電1號機組投入商運
(2025-01-01 11:16:49)
扎波羅熱核電站遭遇無人機襲擊
(2024-12-13 12:18:32)