中評社香港3月9日電／日本東京都有民間團體舉行集會，反對使用核電。



香港電台報導，集會周末下午在代代木公園舉行，主辦方說，有大約3000人參與，他們舉著寫有“不忘福島”等字句的標語牌，在公園周圍示威遊行。



有參與者批評當地最高法院在東京電力公司福島第一核電站的事故中，裁定東電前管理層無罪，不滿發生重大事故後，避難者至今仍過著困苦的生活，卻無法追究任何人的責任。有參與者又說，如果加害者沒有受到審判，體系就會維持下去，憂慮類似慘劇再次發生。