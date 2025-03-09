“兒子遭爆是美國公民”　柯志恩回應了

中評社台北3月9日電／國民黨“立委”柯志恩2022年參選高雄市長時曾透露，兒子在微軟工作，當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然，未料近日1名自稱是柯志恩兒子的前女友卻爆料，柯的丈夫及兒子並不是拿綠卡，而是美國公民。柯志恩今（9）日回應，並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是認為不需要揭露。



根據《中時新聞網》報導，民進黨“立委”賴瑞隆今日對此狠酸，“不要言行不一致，做出對不起台灣，傷害台灣的事情”，這段期間國民黨、國民黨“立委”都一樣，不論是疑美論或諷刺台積電為美積電，但自己的家人、先生卻是有綠卡、甚至美國國籍，呼籲國民黨要言行一致，不要工作時親中、反美，但自己或家人卻居住或生活在美國。



對此，柯志恩則反擊，非常遺憾，賴瑞隆委員在民進黨內，算是理性的委員，現在也開始在走這種意識型態的路線，“我已說得很清楚，我的家人在美國就業，有合法的工作和身份，而我擔任公職以來，所有一切也都符合‘中華民國’法規，要求公職人員的標準”。



柯志恩強調，她並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是她不需要揭露。他們都是成年人，也是獨立個體，她身為“立法委員”，本來就應該接受公眾檢視，但家人不是，“就算我是他們的太太跟媽媽，我也不會、也不應該去公開他們的個人隱私”。



針對台積電赴美投資，柯志恩反批，“經濟部長”郭智輝說他事先並不知情，這麼重大的投資案，竟不知道，投審會也沒收到申請，賴委員沒有依照“立委”職責，監督政府到底發生什麼事情。柯志恩呼籲，賴委員不要再把在野黨的監督，當做個人選舉的政治口水與籌碼，“如果今天台積電赴美投資1000億美元，政府是如此樂觀，朝野也沒有任何一點反對聲音，那站在美國政府的立場，當特朗普未來請台積電再到亞利桑那以外的地方，投資更多的金額、設更多的廠、帶更多的研發中心過去”。