中國下一代“人造太陽”關鍵系統通過驗收

中評社北京3月9日電／中國下一代“人造太陽”又建成一項關鍵系統！記者9日從中國科學院合肥物質科學研究院獲悉，該院大科學團隊研製的聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施——八分之一真空室及總體安裝系統通過專家組測試與驗收，系統研製水平及運行能力達到國際先進水平。



新華社報導，太陽發光發熱源於其內部的核聚變反應，“人造太陽”顧名思義，就是要造出一個“太陽”實現聚變發電。核聚變材料在地球上極為豐富，且排放無污染，被人們認為是打開“能源自由”之門的鑰匙。



安徽合肥西北角，“夸父”聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區實驗廠房內，一個形似巨型“橘子瓣”的裝置巍然矗立，這就是剛通過驗收的八分之一真空室及總體安裝系統主體平台。它採用D型截面雙層殼體結構，總高20米，真空室殼體採用50毫米厚的超低碳不銹鋼材料，重295噸。未來，8個這樣的“橘子瓣”合而為一，下一代“人造太陽”將在其中“燃燒”。



“在聚變堆中，真空室是離堆芯最近的核安全屏障。它不僅能保障上億度等離子體在裝置中的運行，也為超導磁體提供安全屏障，對精度、焊接水準、磁導率等提出了超高要求。”中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所研究員、八分之一真空室及總體安裝系統負責人劉志宏介紹，這一系統是聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施19項子系統中的關鍵一項，通過完成八分之一真空室的研發，團隊已完全掌握未來聚變堆完整的環形真空室的關鍵技術。



從預研、研製、調試到正式建成並通過驗收，科研團隊歷時十年攻關，形成40餘項發明專利。這一系統不僅為未來聚變堆主機真空室內部部件的安裝、檢測、調試和遙操作研究提供一個全尺寸的綜合實驗平台，相關技術還拓展應用於粒子加速器、精密機械、電子科技、半導體等領域。



據介紹，隨著聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施各子系統相繼研製成功及投入運行，從基礎研究到技術驗證和工程應用的完整鏈條正逐步形成，為聚變堆的設計、建設、運行奠定了堅實的科學技術基礎。