陶駿：台青要保持開放心態感受大陸科創氛圍

全國人大代表、台盟浙江省委會副主委、浙江省台聯副會長兼秘書長陶駿（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）全國人大代表、台盟浙江省委會副主委、浙江省台聯副會長兼秘書長陶駿9日在台灣代表團開放團組會議期間接受記者採訪，就如何幫助台灣青年融入國家發展大局分享觀點。他認為，兩岸融合發展是大勢所趨，就像人工智能浪潮一樣，誰也擋不住，速度會越來越快。台灣青年朋友自身要展開胸懷積極融入融合發展大局。



陶駿認為，助力台青融入國家發展大局，可以從三個方面著力：第一，政策支持與制度保障的落地。他表示，大陸很多像杭州一樣的城市為吸引青年人才出台了一系列有溫度、有力度的措施，但是很多台青朋友對此瞭解得不多，掌握得不細。他建議，在台青台資比較多的城市，強化deepseek等人工智能的應用，給來到祖國大陸的台胞提供更多實時在線、智能便捷的個性化服務措施，既要能做到點對點的指導，還要有一鍵辦理、跟蹤服務，這樣才能讓政策落地更貼心。



同時陶駿也提醒，目前人工智能還無法面面俱到，不能做到百分百準確，尤其是涉及到兩岸的一些話題，要結合中央對台大政方針政策和各地政策進行具體對照，這也是一個持續創新、不斷迭代的過程。“相信隨著兩岸同胞使用的頻率越來越多、語料喂養得越來越豐富，我們中國人研發的AI就會變得越來越準確。”



第二，推動產業鏈與科技生態有效對接。陶駿提到，大陸新質生產力發展得很快，低空經濟、AI等新業態與台灣的芯片製造、生物科技、創意傳媒等產業也很契合和互補。但是兩岸存在信息不對稱，台灣年輕人在島內比較難獲取到大陸相關動態，也就很難參與到大陸的創新創業中。他建議通過制度創新打破壁壘，支持兩岸青年在集成電路、工業軟件、生物醫藥、數字管理等領域攜手打拼，比如在廈門、杭州、昆山等台胞台企較為積聚的地方，在青創基地的基礎上，建立兩岸青年創新社區，配套人才公寓、眾創空間、共享實驗室等資源，更好幫助兩岸年輕人實現夢想，構建融合發展新格局。

