鄒振球答中評：讓台商願意來留得住發展好

全國人大代表，全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議台灣代表團9日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議。全國人大代表，全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球在媒體問答環節回應中評社記者提問時表示，要讓台商台企“願意來”“留得住”“發展好”。中國大陸創造了兩個奇跡——社會長期穩定安定、經濟長期高速發展。台胞能來到大陸，投資經營能得到保障、能在這裡安居樂業、能擁有更廣闊的天地和更美好的未來，因為大陸是我們兩岸同胞共同的家園。



習近平總書記5日下午參加江蘇代表團審議時強調，經濟大省要挑大梁為全國發展大局作貢獻。江蘇是經濟大省，也是台資企業集聚高地。鄒振球在回答中評社記者提問時就江蘇過去一年引進台資情況予以介紹。他說，江蘇是一個經濟大省，在國家經濟發展中承擔者重要的責任、發揮著重要的作用。江蘇是大陸台資最密集的省份，也是兩岸經貿交流最活躍、合作成果最豐碩的地區之一。蘇台人緣相親、經濟相融，具有深厚的歷史淵源，也有緊密的現實聯繫，成為許多台胞台商的第二家園。鄒振球現場給出了一連串數據——過去一年，江蘇新批台資項目750多個，協議利用台資30多億美元，實際到賬台資10億多美元，總投資千萬美元以上項目60多個。



談及江蘇對台工作，鄒振球總結說，可謂亮點紛呈，包括助力台商台胞發展新質生產力，融入新發展格局；多措並舉助力台青築夢追夢圓夢，為兩岸青年互學互鑒、厚植情誼搭建平台；法治保障推動蘇台融合發展行穩致遠，推動大陸首創性地方涉台法規；推動同等待遇政策落地落實，等等。



如何讓台商台企更好融入大陸經濟發展？鄒振球提出三個短語——“願意來”“留得住”“發展好”。他表示，首先，要讓台商台企願意來。要讓台商瞭解大陸經濟的飛速發展。特別是，在當今嚴峻複雜的形勢下，我們要唱響中國經濟光明論，向台商介紹祖國大陸的發展方向，改革舉措，巨大的潛力、動力和市場，讓台商到大陸投資充滿信心。

