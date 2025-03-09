加拿大執政自由黨新黨魁選舉結果週日稍後公布

中評社香港3月9日電／加拿大執政自由黨新黨魁選舉結果將於當地星期日稍後公布，勝出者將會與現任總理杜魯多交接，並成為加拿大新總理。



據香港電台報導，黨魁選舉共有4名候選人競逐，其中加拿大央行前行長卡尼，以及前副總理兼財長方慧蘭被看高一線。



這次選舉的焦點主要是如何應對美國特朗普政府的關稅政策，以及國內經濟政策。候選人提出採取反制措施，包括徵收報復性關稅，並尋找新市場，以減少加拿大對美國的依賴。