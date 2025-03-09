敘利亞過渡總統：國內發生事情屬預計中挑戰

中評社香港3月9日電／敘利亞內政部安全人員連日在西部拉塔基亞省與忠於前政權的武裝人員衝突，總部設在英國的敘利亞人權觀察組織說，已造成過千人死亡，包括745名平民。



香港電台報導，過渡政府總統沙拉發表視像片段，他表示國內目前發生的事情屬於預計中的挑戰，他呼籲維護國家團結與和平，認為大家可以和睦相處。



聯合國駐敘利亞人道主義協調員穆拉以及敘利亞危機區域人道主義協調員巴拉克里什南發表聯合聲明，敦促衝突各方立即停止敵對行動，切實保護平民、維護民用基礎設施，並確保人道主義救援行動正常展開。