賴瑞隆拚2026門票　成立“大旗美之友會”

中評社台北3月9日電／有意角逐2026年民進黨高雄市長初選的“立委”賴瑞隆今（9）日行程滿檔，上午在資深媒體人王瑞德陪同下，前往岡山文賢市場掃街拜票，下午則轉往旗山舉辦“賴瑞隆大旗美之友會”啟動儀式，直搗對手邱議瑩的本命區。賴瑞隆感謝王瑞德連續2周南下相挺，逐步走訪高雄“三山”，讓更多市民認識並支持賴瑞隆。



根據《中時新聞網》報導，“賴瑞隆大旗美之友會”今天啟動，現場聚集包括資深媒體人王瑞德、林富寶議員、大高雄地區里長聯誼會總主席張宇讚，以及副總主席邱瑞明、林明雄、許有長、黃文良、葛有力等地方要角。



此外，旗山區里長主席邱清郎、美濃區里長主席黃文梅、甲仙區里長主席游新儀、杉林區里長主席陳勤招、內門區里長主席龔飛盛、茂林區里長主席羅耀明、桃源區里長主席高慕源、那瑪夏區里長主席劉陳玉梅等人也到場力挺，超過500名鄉親熱情參與，展現強大支持聲勢。



王瑞德提到，這是他第二次南下高雄陪同賴瑞隆掃街及參與之友會成立活動。他認為賴瑞隆是高雄市長的理想人選，並強調從鳳山、岡山到旗山的三山之旅，是賴瑞隆爭取市民認同的一步一腳印。



大高雄地區里長聯誼會總主席張宇讚帶領5位副總主席及大旗美各區里長主席，共同為賴瑞隆站台。他盛讚賴瑞隆服務不分黨派，擔任“立委”9年來為高雄爭取超過六千億元建設經費，並在“國會”為高雄市民福祉發聲，希望他延續謝長廷、陳菊、陳其邁等前市長的優異政績，帶領高雄持續進步。



賴瑞隆在致詞中感謝大旗美鄉親與里長聯誼會的鼎力支持。他回顧過去在高雄市政府擔任“觀光局”主祕、新聞局長、海洋局長時，曾成功舉辦港區燈會、引進黃色小鴨活動，並促成五月天擔任城市代言人及舉辦演唱會，帶動經濟效益。