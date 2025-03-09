中國各地不違農時積極春耕備耕

中評社香港3月9日電／春回大地，萬象“耕”新。準備農資、修檢農機、田間管理……大江南北，不違農時，春耕備耕有條不紊。



新華社報導，工欲善其事，必先利其器。農機是種田的重要保障。在黑龍江省佳木斯市樺川縣梨豐鄉的旭瑞農業專業合作社，大家夥兒正忙著對大型拖拉機、播種機等農機進行檢修。



走近一台8行氣吹式免耕播種機，合作社理事長劉佳良告訴記者，這是他們今年新買的農機裝備，一台要30多萬元。



“播種機對於提升作物的出苗率非常重要，今年我們買了多台新機子替代老款的指夾式播種機，確保苗齊苗壯。”劉佳良說，新機子也更加匹配他們使用的大壟密植種植技術，通過增加單位面積的種植株數，來提高作物產量。



開行、碎土、切根……伴隨著低沉的轟鳴聲，一台油電混動微耕機在山地間靈活穿梭，半個小時就完成了3畝多山田的耕整工作。“新能源農機不僅小巧，方便山區作業，還有抽水、照明等功能，是農機裡的‘多面手’。”江西省興國縣長岡鄉榔木村村民王禮發說。



興國縣是典型的丘陵山區地帶，受地形地貌影響，不少農田坡度較大、面積較小，不適合中大型農機耕作。縣裡通過與高校開展技術合作，大力發展新能源微耕機，有效提升丘陵山區農田耕作機械化水平。



王禮發說，有了各類現代化農機，種田不僅效率更高還更輕鬆，今年他打算多種些水稻。



農業農村部等部門聯合印發的《關於實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》明確，老舊農機報廢補貼進一步擴圍，補貼標準也顯著提高。這給廣大農戶適時更新農機帶來更多真金白銀的支持。



開春一渠水，秋收萬石糧。



春灌是土地越冬後“喝”的第一口水，農田能否“喝好喝飽”，關乎全年的糧食收成。



在江西省豐城市小港鎮的一處高標準農田，剛剛翻耕完的土壤鬆軟。什麼時候放水？放多少水？這些問題過去都是靠種田老把式的“估算”，現在則可以依靠科技“精打細算”。



江西省贛撫平原水利工程管理局的工作人員來到田間，將一個個傳感器安裝在泥土裡。“這是今年新投入使用的數字孿生技術，通過傳感器實時監測水層深度和土壤墒情，可以識別需水區域和需水量，動態繪制‘田間需水地圖’，避免大水漫灌。”贛管局供水管理中心主任易斌介紹，這些自動監測設備配合搭載多光譜設備的無人機，能夠定期對灌區的田間需水、作物長勢等情況進行智能分析，目前灌區已建成水情、工情、農情等監測點838處。



水利部3月4日公布數據顯示，全國春灌累計灌溉面積已達2600餘萬畝。其中，已開灌大中型灌區428處，灌溉面積達2400餘萬畝。



記者瞭解到，全國土壤墒情總體適宜，重點水庫蓄水量較常年同期偏多，灌溉水源相對充足。結合春季降水、江河來水預測和春灌需水等方面綜合分析，春灌用水和城鄉供水整體有保障。



肥料是作物的糧食，買好肥、施好肥是穩產增收的重要基礎。



3月初，在牡丹江市林口縣一處化肥經銷點，高高的化肥垛下面，工人正在往四輪車鬥裡裝化肥。“現在買肥不用東奔西走，只要一個電話經銷商就會把化肥送到家。”林口縣龍爪鎮小龍爪村農民崔光哲說，“這次我買了50袋有機肥，春耕還是應該早做打算。”



同一時期，在全國產糧大縣河南省商水縣，一望無際的小麥田鬱鬱葱葱。當前正值小麥返青期，上周剛下過一場春雨，氣溫回暖，對當地的種田大戶劉天華來說，是個好消息。“現在正是小麥開始從土壤中吸收養分的時候，我們這幾天正在加緊追肥。”



和往年不同的是，今年在劉天華的4000多畝小麥地裡，施肥方式由灑播變成了機播。“之前用灑播施肥，肥料灑在土地裡，一下雨就容易蒸發。現在機播是把農藥直接施在土裡，成本減少了30%。”



據農業農村部化肥保供工作專班調度，截至2月27日，省級化肥下擺到位率達70.8%，市、縣兩級化肥下擺到位率分別為61.5%、60.5%，省、市、縣化肥下擺進度均略快於去年同期。



一年好景看春耕。春回日暖，豐收可期。