兩會現場：人大民生主題記者會全文

國家衛生健康委員會主任雷海潮（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議昨天下午在梅地亞新聞中心舉行民生主題記者會，民政部部長陸治原、人力資源和社會保障部部長王曉萍、住房和城鄉建設部部長倪虹、國家衛生健康委員會主任雷海潮就媒體記者所關心的問題一一做出回應。



以下是具體問答內容：



人民日報記者：我的問題提給陸部長，黨的二十屆三中全會指出，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，今年政府工作報告對此也作出了具體部署。黨中央、國務院不斷推進民政民生改革發展，政策惠及越來越多的群眾。請問陸部長，下一步民政部如何落實推進加強普惠性民生建設工作？



陸治原：謝謝這位記者朋友的提問。習近平總書記指出，中國式現代化，民生為大。加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設是促進全體人民共同富裕的重要要求，是社會主義制度優越性的集中體現。傳統意義上，民政工作主要面向特殊困難群體，保障基本民生需求，屬於兜底性、基礎性民生建設，具有保基本、兜底線的特點。隨著我國經濟社會發展，就要順應人民群眾的需求變化，逐步擴大相關民生保障政策覆蓋面，有序推進民政民生保障由兜底性、基礎性向普惠性發展。概括講就是要推進“四個轉變”。



第一個轉變，是保障對象從特定群體向更多需要幫助的群體轉變。普惠性，首先強調的是保障對象的普遍性。舉兩個例子，比如兒童福利，隨著我國經濟社會發展和醫療健康水平的提升，孤兒、棄嬰大幅減少，流動兒童、留守兒童權益保障成為社會關注的重點，這就需要推動兒童福利從孤棄兒童生活保障向所有需要幫助的困境兒童關愛服務延伸。再比如養老服務，大家知道，我國人口發展呈現出老齡化、高齡化、少子化等特點，傳統的家庭養老功能在弱化，越來越多老年人對社會養老服務提出需求，這就需要推動養老服務從過去“三無”老年人為主向全體老年人拓展。



第二個轉變，是服務內容從物質保障為主，向物質救助、社會服務和精神關愛兼顧轉變。隨著社會的進步，困難群眾基本生活得到保障的同時，精神關愛、社會融入和自我發展等方面的需求也不斷增長，單一的物質幫扶已經不能夠滿足救助對象多樣化的現實需要。對此，下一步將在以資金和物質救助為主的兜底保障基礎上，探索發展服務類社會救助，開展困境兒童心理健康關愛服務，發展重度殘疾人托養照護服務、精神障礙社區康復服務等等，以滿足困難群眾的需求。



第三個轉變，是要素保障從主要依靠政府，向以政府為主導，積極發揮市場、社會等多方力量作用轉變。比如社會救助，在加強政府投入的同時，還要積極引導公益慈善等社會力量參與，通過“政府救助+慈善幫扶”等方式，多渠道解決好困難群眾的難題。比如養老工作，政府保障好“三無”老年人的養老，發展基本養老服務，同時，發揮市場配置資源作用，調動社會力量參與，大力發展養老事業和養老產業，增加多層次、多樣化、高品質的養老服務供給。



第四個轉變，是手段方式從傳統服務方式向數智化、標準化方式轉變。我們將在社會救助、養老服務、殘疾人服務等領域，加快推進大數據、人工智能等新技術新產品的研發運用，深化民政領域“高效辦成一件事”改革，推進更多事項線上辦、掌上辦，讓民政服務更便捷、更可及、更規範。謝謝！

