民政部部長陸治原：享“家門口”養老服務

民政部部長陸治原（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艷）養老問題備受全社會關注，民政部部長陸治原3月9日下午在梅地亞新聞中心參加十四屆全國人大三次會議舉行的民生主題記者會，並就深化養老服務改革有關問題作出回應。他表示，深化養老服務改革發展，最終目的是讓全體老年人享有基本養老服務，實現老有所養、老有所為、老有所樂，安享幸福晚年。將構建縣、鄉、村三級服務網絡，形成一刻鐘養老服務圈，為廣大老年人提供便捷的養老服務。大力發展助餐、助醫、助潔、助急等上門服務，讓老年人享有更好的“家門口”養老服務。



陸治原表示，去年12月，中共中央、國務院印發《關於深化養老服務改革發展的意見》，對加快建設適合我國國情的養老服務體系、更好保障老有所養作出頂層設計，這次政府工作報告也提出了明確要求，民政部將會同有關部門認真抓好落實。陸治原也介紹了深化養老服務改革發展的主要內容和措施。



第一是加快健全城鄉三級養老服務網絡。陸治原表示，就像上學有學校、就醫有醫院一樣，發展養老服務也要有相應的機構。我們將在已有養老服務設施基礎上，推進在縣（區）一級健全綜合養老服務管理平台，在鄉鎮（街道）一級健全區域養老服務中心，在村（社區）健全必要的養老服務站點，構建縣、鄉、村三級服務網絡，形成一刻鐘養老服務圈，為廣大老年人提供便捷的養老服務。



第二是貫通協調居家、社區、機構三類服務形態。陸治原表示，以老年人的需求為導向，優化居家為基礎、社區為依托、機構為專業支撐，醫養結合的養老服務供給格局。著力完善老年人床邊、身邊可感可及的養老服務政策措施，特別是要發揮社區、養老機構對居家養老的支持支撐作用，我們大力發展助餐、助醫、助潔、助急等上門服務，讓老年人享有更好的“家門口”養老服務。



第三是按照兜底、普惠、市場分類推進養老機構改革。陸治原表示，發展兜底保障型、普惠支持型、完全市場型三類養老機構。其中，兜底保障型養老機構主要面向“三無”老年人和經濟困難失能老年人，承擔兜底養老功能。普惠支持型養老機構面向全體老年人，為多數老年人提供價格可承擔、質量有保障、比較普惠的養老服務。完全市場型養老機構充分競爭、優質優價。這三類機構要明確定位、功能互補，滿足老年人多樣化的養老服務需求。



第四是構建政府、市場、社會三方協同機制。陸治原表示，我們將發揮政府主導作用，強化政府對養老服務的規劃引導、政策支持、組織保障、監督管理工作。發揮市場配置資源作用，支持各類市場主體積極發展養老產業，推動養老服務產業規模化、集群化、品牌化發展，不斷豐富養老服務發展的供給格局。強化社會互助共濟功能，發揮社會參與作用，構建基層黨組織領導，基層群眾自治組織、社會組織、社會志願者和社會工作者等廣泛參與的社會養老服務。



第五是強調了養老規劃、財政支持、人才隊伍建設、養老金融、養老科技，特別是信息化發展運用等五方面要素保障措施。

陸治原表示，深化養老服務改革發展，最終目的是讓全體老年人享有基本養老服務，實現老有所養、老有所為、老有所樂，安享幸福晚年。民政部將充分發揮全國老齡辦的職能作用，會同相關部門一年接著一年幹，一件一件抓落實，切實把中央深化養老服務改革的各項舉措落到實處。

