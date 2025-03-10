人社部部長王曉萍：推動構建就業友好型發展

人力資源和社會保障部部長王曉萍（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艷）就業形勢及如何做好就業工作備受關注，人力資源和社會保障部部長王曉萍3月9日下午在梅地亞新聞中心參加十四屆全國人大三次會議舉行的民生主題記者會，並對上述問題作出詳細回應。王曉萍表示，就業是民生的頭等大事。今年的就業形勢，穩定和擴大就業任務繁重、承壓前行，但總體穩定並呈向好態勢。



王曉萍表示，就業是民生的頭等大事。對今年的就業形勢，我想用兩句話來概括。第一句話是，穩定和擴大就業任務繁重、承壓前行。今年，應屆高校畢業生1222萬人，脫貧人口務工規模需要保持在3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業。就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出，群眾就業增收面臨壓力。同時，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能會對就業產生一定影響。



王曉萍表示，第二句話是，就業形勢總體穩定並呈向好態勢。去年，面對國內外交織叠加的多重困難挑戰，黨中央、國務院因時因勢加強和創新宏觀調控，推動經濟明顯回升，社會信心有效提振，也實現了經濟發展和就業穩定的良性循環。今年，政府工作報告部署實施更加積極有為的宏觀政策，鮮明提出強化宏觀政策民生導向，推動更多資金資源“投資於人”、服務民生，將為經濟增長和促進就業提供更強有力的支撐。隨著我國高質量發展扎實推進，一大批新技術新產品新場景大規模應用，多樣化、差異化消費潛力持續釋放，各類經營主體和創新創業活力有效激發，這些都為穩定和擴大就業奠定了堅實基礎。從前兩個月情況看，節後企業開工復產加速，農民工外出更早、流動有序，就業市場開局良好。



王曉萍指出，就業是家事，更是國事。今年政府工作報告明確經濟增長5%左右的預期目標，體現了穩就業、惠民生的需要；明確城鎮調查失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上的就業目標，體現了更大力度穩定和擴大就業的要求。我們將完善就業優先政策，加大各類資金資源統籌支持力度，全力穩定就業總量、擴大就業增量、提高就業質量，推動廣大勞動者實現就業增收。重點做好5個方面的工作。



一是推動構建就業友好型發展方式。王曉萍表示，就是要提高發展的就業帶動力，使高質量發展的過程成為就業提質擴容的過程。這是解決就業問題的根本。我們將落實好中央關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見，完善就業優先政策，加強重大規劃、重大項目就業影響評估，強化宏觀政策的就業導向。打好政策“組合拳”，持續推動財政、貨幣、產業等政策與就業政策協同發力，在擴大內需、加快建設現代化產業體系、穩外資穩外貿中創造更多高質量就業崗位。找准科技創新與就業穩定的平衡點，支持勞動密集型產業在轉型升級中吸納和穩定就業，統籌好新技術應用和崗位轉換，創造新的就業機會。

