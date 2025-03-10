中評現場：四部長回應民生熱點 用數字說話

民政部部長陸治原回答媒體記者提問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艶）十四屆全國人大三次會議9日下午舉行記者會，民政部部長陸治原、人力資源和社會保障部部長王曉萍、住房和城鄉建設部部長倪虹、國家衛生健康委員會主任雷海潮受邀參加記者會，並就樓市、就業、養老、醫療等民生議題，回答了一系列媒體記者們所關心的熱點問題。中評社記者注意到，四位部長們在回答問題時都拿出了詳實的數據，令媒體記者印象深刻。



對於今年的就業形勢，王曉萍部長表示，就業是民生的頭等大事，對今年的就業形勢。她用了兩句話來概括：一是穩定和擴大就業任務繁重、承壓前行。二是就業形勢總體穩定並呈向好態勢。其中，她提到，今年，應屆高校畢業生1222萬人，脫貧人口務工規模需要保持在3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業。就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出，群眾就業增收面臨壓力。她也指出，今年政府工作報告明確經濟增長5%左右的預期目標，體現了穩就業、惠民生的需要；明確城鎮調查失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上的就業目標，體現了更大力度穩定和擴大就業的要求。



談及社會保障，王曉萍部長表示，2024年底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別達到10.7億人、2.5億人、3億人。靈活就業人員參加職工基本養老保險的，繳費基數可以在本省全口徑城鎮單位就業人員平均工資的60%-300%之間選擇，可以選擇按月、按季、按年等方式繳費，養老保險也可以跨省轉移接續。另外，擴大新就業形態人員職業傷害保障試點兩年多來，快遞、外賣、網約車司機等平台從業人員參保人數已超過1000萬人。下一步，準備將試點省份由7個增加到17個，並逐步推動在全國實施。此外，還將提高城鄉居民基礎養老金最低標準，在去年的基礎上，每月再提高20元。這項待遇提高涉及1.8億城鄉老年居民，我們將認真抓好落實。同時，適當提高退休人員基本養老金，重點向中低收入群體傾斜。這項待遇提高涉及1.4億多退休人員，我們將認真測算，確保及時準確發放。

