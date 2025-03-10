住建部部長倪虹：全力推動房地產止跌回穩

住建部部長倪虹（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艷）今年的政府工作報告提出，持續用力推動房地產市場止跌回穩，社會各界對此十分關注。住建部部長倪虹3月9日下午在梅地亞新聞中心參加十四屆全國人大三次會議舉行的民生主題記者會，並就當前房地產市場形勢以及今年穩樓市方面的考慮作出回應。倪虹表示，全力推動房地產市場止跌回穩，把降息、增貸、減稅等政策效應充分釋放出來，惠及更多人民群眾，加大“白名單”貸款投放力度，按照“應進盡進、應貸盡貸”的要求，將符合條件的房地產項目全部納入“白名單”。



倪虹表示，黨中央、國務院高度重視房地產市場平穩健康發展。去年“9·26”中央政治局會議，作出促進房地產市場止跌回穩的重要部署。我們會同有關部門認真貫徹落實，打出了一套組合拳，打好了一場攻堅戰，全力推動房地產市場止跌回穩。



一套組合拳，人民銀行的降息、金融機構的增貸、財稅部門的減稅等，“四個取消、四個降低、兩個增加”房地產政策在持續發力，各地也因城施策、精準施策、一城一策，大力支持居民剛性和改善性住房需求。



一場攻堅戰，就是我們會同金融監管總局，用好房地產融資協調機制，加大“白名單”項目金融支持力度，保交房攻堅戰經過努力，我們完成了年度的目標任務，保障了購房人的合法權益。

