德聯盟黨與社民黨試探組閣　與其他黨派分歧大

中評社北京3月9日電／在德國聯邦議院選舉中得票率分列第一、第三位的聯盟黨與社會民主黨8日就聯合組閣完成試探性談判，並公布了雙方商定的關鍵政策立場文件，向組建新一屆“大聯盟”政府邁進。然而，上述政策文件遭到其他黨派猛烈批評，尤其是關於解除債務限制、增加軍費和社會保障支出的政策。由於重大提案的表決通過還需其他黨支持，當下分歧可能預示著下屆政府推進政策將面臨阻力。



央視新聞報導，綠黨聯合領導人之一弗蘭齊絲卡·布蘭特納8日說，從上述政策文件看，聯盟黨和社民黨不想解決德國經濟現存的“結構性問題”，而打算不分主次地向所有領域投入資金，“這對德國來說是毒藥”。該黨派另一領導人費利克斯·巴納沙克說，與過去幾天相比，分歧變得更大了。



在即將卸任的本屆聯邦政府中，社民黨原本和綠黨、自由民主黨組成“交通燈”執政聯盟，自民黨去年底因經濟財政政策分歧退出政府，社民黨和綠黨聯盟在議院淪為少數，導致提前大選。



由基督教民主聯盟與基督教社會聯盟組成的聯盟黨在2月23日聯邦議院選舉中勝出，預計在630席的新一屆聯邦議院中占208席；德國選擇黨占152席；社民黨占120席；綠黨占85席；自民黨得票率不足5%，無法進入新一屆聯邦議院。在德國政壇被“邊緣化”多年的左翼黨這次意外取得好成績，斬獲64席。



基民盟黨首、聯盟黨總理候選人弗里德里希·默茨說，聯盟黨和社民黨已就一系列實質性問題達成協議，組建聯合政府的正式談判可能於下周開始。

