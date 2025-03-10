屠海鳴：深化一國兩制教育 提升香港使命感

全國政協港澳台僑委員會副主任，香港新時代發展智庫主席，暨南大學“一國兩制”與基本法研究院副院長、客座教授屠海鳴（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）在9日舉行的全國政協十四屆三次會議第三次全體會議上，全國政協港澳台僑委員會副主任，香港新時代發展智庫主席，暨南大學“一國兩制”與基本法研究院副院長、客座教授屠海鳴作了題為《深化“一國兩制”實踐教育 不斷提升文化自信和國家認同》的發言。屠海鳴表示，進入新階段，“一國兩制”的優勢不僅要體現在盤活“存量”上，還要體現在做大“增量”上；不僅要發展香港，還要貢獻國家；不僅要惠及中國，還要造福世界。我們要通過深化“‘一國兩制’實踐進入新階段”的認識，進一步提升香港社會的責任感、使命感。



屠海鳴首先說，今年赴京參會，自己選擇了乘坐香港到北京的“復興號”智能動臥高鐵，8小時10分鐘跨越2400多公里，從南國春暖到北國風光，祖國的大好河山一覽無餘，“不僅讓我真切地感受到‘中國速度’，更讓我深深地體會到：香港距離祖國首都越來越‘近’了，融入國家發展大局的腳步越來越快了，‘一國兩制’的‘香港故事’越來越精彩了！”



屠海鳴說，“硬聯通”促進了香港與內地“雙向奔赴”，“心聯通”更給香港帶來陣陣驚喜。今年春節前夕，香港大學成功申請到“嫦娥六號”從月球背面采集的樣品，香港科研人員有機會參與人類首次對月球背面土壤的研究，香港科技界歡欣鼓舞！



今年春節長假，內地居民“香港游”熱潮湧動。這是中央批准港澳“個人游”城市擴容後的第一個春節，也是中央批准恢復並擴展深圳居民到香港“一簽多行”的第一個春節，“旺丁又旺財”，香港的商家喜笑顔開！“事實一再證明：祖國永遠是香港的堅強後盾。發展更加增強了制度自信：‘一國兩制’不僅能保持香港的傳統優勢，還能培育香港新優勢、新動能。”