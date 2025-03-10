劉雅煌：續創澳門特色一國兩制事業新偉績

全國政協委員、澳門歸僑總會會長、澳門萬國控股集團有限公司董事局主席、中華海外聯誼會副會長劉雅煌（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）3月9日，在全國政協十四屆三次會議第三次全體會議上，全國政協委員、澳門歸僑總會會長、澳門萬國控股集團有限公司董事局主席、中華海外聯誼會副會長劉雅煌作了題為《新程揚帆再出發 續創澳門特色“一國兩制”事業新偉績》的發言。劉雅煌表示，新時代澳門要保持長期繁榮穩定，關鍵要實現三大突破：一是思維格局上的突破，要樹立“桌子上也可以唱大戲”的創造性導演思維，明晰發展定位，創新城市布局。二是產業發展上的突破，按照適度多元產業政策，盤活產融政策底座，打造中國大服務業先鋒標杆城市。三是治理能力上的突破，優化經濟、政治、文化、社會四大治理體系，加強現代化社團聯動協作，拓展青年向上流動空間。



劉雅煌說，去年12月，習近平主席親臨澳門，用三個“好制度”深刻闡述“一國兩制”的顯著優勢與強大生命力，為我們履行好新時代“一國兩制”實踐重要使命賦予了新的奮鬥坐標。



劉雅煌委員建議：一要銘記“一國兩制”是保持港澳長期繁榮穩定的好制度。澳門回歸以來，人均GDP從最初的1.5萬美元增長到6.9萬美元，財政儲備由130億澳門元增長到6000多億澳門元。澳門被贊譽為“一國兩制”成功實踐典範，以及世界最安全的城市之一。新時代澳門要保持長期繁榮穩定，關鍵要實現三大突破：一是思維格局上的突破，要樹立“桌子上也可以唱大戲”的創造性導演思維，明晰發展定位，創新城市布局。二是產業發展上的突破，按照適度多元產業政策，盤活產融政策底座，打造中國大服務業先鋒標杆城市。三是治理能力上的突破，優化經濟、政治、文化、社會四大治理體系，加強現代化社團聯動協作，拓展青年向上流動空間。



二要銘記“一國兩制”是服務強國建設、民族復興偉業的好制度。澳門回歸以來，得益於“一國兩制”制度優勢，聯合內地成功發射“澳科一號”衛星，並湧現出不少發揮“雙循環”支點功能的多元化優秀企業，近期一些澳門企業聯合六大國際金融機構，共同投資助力國內有關新能源車企開拓共建“一帶一路”國家市場。新時代澳門要發揮自身所長服務國家所需，關鍵是建好三大平台：一是制度平台，助力國家制度型開放。二是經貿平台，用好內聯外通優勢，發揮澳門中葡平台和海外華商叠加港澳“一國兩制”的獨特作用，為內地企業“借船出海”提供多層次服務，將澳門打造成為香港以外的另一國際大通道。三是人才平台，我國海外華僑華人占國家各類引才計劃的90%以上，系統性構建支撐新質生產力發展的人才“蓄水池”，在澳門推動成立“僑界新經濟產業高端人才聯盟”，大力推進“僑夢苑”產業園區建設。