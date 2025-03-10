陳軍：推動文化交流合作增進兩岸同胞心靈契合

全國政協委員、北京市政協副主席、台盟北京市委會主委陳軍（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）3月9日，在全國政協十四屆三次會議第三次全體會議上，全國政協委員、北京市政協副主席、台盟北京市委會主委陳軍作了題為《推動文化交流合作 增進兩岸同胞心靈契合》的發言。陳軍表示，在持續深入探索兩岸融合發展新路的實踐中，我們要積極為兩岸文化交流搭建更為堅實、廣闊的平台，讓兩岸同胞深切感知兩岸歷史、文化、血緣天然相親，從而更加堅定中華文化自信，增強民族認同，增進心靈契合。



陳軍在發言中表示，博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是我們的傳家寶。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央順應兩岸同胞共同心聲，採取一系列務實措施，推動兩岸關係行穩致遠。2024年，台胞入境大陸402.3萬人次，同比上升54.3%。從海峽兩岸中華文化峰會、兩岸青年峰會成功舉行，到《繁花》《我的阿勒泰》《黑神話：悟空》在島內反響熱烈，以及一系列宗親、鄉親、姻親文化活動扎實推進，兩岸同胞越走越近、越走越親。在此過程中，堅決反對“台獨”、深化融合發展日益成為主旋律，“我們都是中國人”成為越來越多台灣鄉親內心深處的呼聲。



“國家之魂，文以化之，文以鑄之。”陳軍說，在持續深入探索兩岸融合發展新路的實踐中，我們要積極為兩岸文化交流搭建更為堅實、廣闊的平台，讓兩岸同胞深切感知兩岸歷史、文化、血緣天然相親，從而更加堅定中華文化自信，增強民族認同，增進心靈契合。



一是建設高水平平台，持續推動兩岸文化交流合作。多層次、常態化的兩岸文化交流平台，是促進文化交融的基礎。持續辦好海峽論壇、海峽青年節等主題活動，邀請兩岸文化界知名人士、學者，特別是青年藝術家參與，圍繞中華文化傳承、創新與發展等議題展開深入研討。同時，充分利用各地博物館數字化平台，對文化遺產進行活化和展示，讓兩岸民眾在線上感受交流古老中華文化煥發的生機活力，從而攜手承擔起堅定守護中華民族共同家園的歷史重任。