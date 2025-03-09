針鋒相對！尹錫悅的反對者和支持者走上街頭

中評社北京3月9日電／韓國總統尹錫悅8日獲釋離開首爾拘留所。主張盡快彈劾罷免尹錫悅的團體與反對彈劾的團體9日在首爾市中心分別舉行集會示威，雙方立場針鋒相對。



新華社報導，首爾9日清晨，春寒料峭，光化門廣場上數十名抗議者身披保溫毯圍坐在一起。這些市民已徹夜靜坐抗議尹錫悅獲釋。自8日便守在光化門的市民柳允宰說：“發動內亂罪是可以被判無期徒刑乃至死刑的重罪，尹錫悅卻能在不被拘留的情況下受審，這根本不合理。看到尹錫悅獲釋後還向民眾揮手致意，真令人氣憤。”



這些示威市民屬於韓國1700餘個市民和社會團體組成的進步派團體“尹錫悅立即下台·社會大改革緊急行動”（以下簡稱“緊急行動”）。該團體9日上午11時在首爾市中心景福宮附近舉行記者會，宣佈進入為期一周的“敦促立即罷免周”，表示直至尹錫悅被罷免為止，將舉行無限期示威活動。



參與“緊急行動”的市民團體“進步連帶”共同代表朴錫運在記者會上說：“內亂頭目尹錫悅昨天走出了首爾拘留所，這是‘法律上的越獄’。”他高聲呼籲：“憲法法院應盡快做出罷免尹錫悅的決定。請大家匯聚到（光化門）廣場，直至尹錫悅被罷免。”



“緊急行動”從9日14時起舉行約數萬人參加的大規模遊行，遊行路線從韓國國立古宮博物館一路至雲峴天空大廈。該團體還計劃從9日起每天19時在光化門舉行敦促彈劾的集會。



與此同時，數萬名反對彈劾尹錫悅的示威者集結在首爾漢南洞總統官邸附近，要求憲法法院駁回彈劾。一些保守派團體從9日上午10時30分起在總統官邸附近集會，呼籲憲法法院對彈劾案做出駁回決定。保守派市民團體“憤怒藍色”從當天下午1時起在距離光化門一公里處的普信閣舉行反對彈劾示威集會，並在集會後經昌德宮舉行遊行。



據韓國媒體報導，韓國各界預測，根據此前判例，憲法法院或將於本月中旬對總統彈劾案進行宣判，尹錫悅最終去留將一錘定音。但不管最終判決結果如何，韓國民意的對立恐將難在短時間內彌合。