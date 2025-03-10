快評：應留意大陸對台政策論述的重要新意涵

中評社快評/國務院總理李強日前向全國人大會議所作的政府工作報告，在第三部分談到今年的政府工作任務時，涉台內容表述雖然只有一百多字，而且多為各方熟悉的表述，如堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展等，反映大陸對台戰略的穩定和連續性；但是也有重要的新意涵，集中反映在表述的第二句話：完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



這種熟悉的政策表述，有若干新的意涵：



第一，表明在兩岸政治僵局持續和外部勢力干涉的背景下，大陸更加重視完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，加強制度建構，確保政策的穩定性，更好地保障兩岸各種交流合作。



第二，表明大陸對台工作更加務實，也更加從容和明確地根據自身的能力和節奏推進涉台事務的治理，因勢利導逐漸深化對台治理。



第三，政府工作報告涉台表述最後一句從過去的“同心共創”改為“攜手共創”，表明大陸在行動導向上更加希望通過兩岸各領域的交流合作，推動兩岸關係發展，推進統一進程。



其實從2月底召開的2025年對台工作會議上中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧講的五個“要”中，有三個“要”都與“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”有關。這三個“要”是：要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果；要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件；要加強黨中央對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。



中評社記者近期採訪的不少專家學者對政府工作報告涉台表述的解讀，也注意到了前述大陸對台政策論述的重要新意涵。

