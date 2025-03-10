河南：激勵約束並重　讓黨員有底線敢擔當

河南省靈寶市紀委監委持續加大檢舉控告政策法規宣講力度，教育引導黨員幹部群衆正確有效行使監督權利。圖為近日，該市尹莊鎮留村廉情監督員向群衆講解相關政策法規。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月10日電／據中國紀檢監察報報導，全面加強黨的紀律建設，必須把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為高度統一起來，充分調動黨員幹部的積極性、主動性、創造性。河南省紀檢監察機關堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，堅持依規依紀依法，精準運用黨的政策策略，既通過查處案件把紀律和規矩立起來、嚴起來，又持續擦亮厚愛底色，最大限度暖人心、消顧慮、卸包袱、鼓幹勁，引導黨員幹部守底線、敢擔當。



管城區紀委監委為受到不實舉報的南關街道錦藝新時代社區書記高某澄清正名，鞏義市紀委監委為受到不實舉報的青龍山街道黨工委委員、紀工委書記朱某某澄清正名……近日，河南省鄭州市紀委監委公開通報3起澄清正名典型案例，持續釋放對誣告者嚴懲不貸、對幹事創業者撐腰鼓勁的強烈信號。



河南省紀委監委準確把握從嚴管理監督和鼓勵擔當作為內在統一關係，既用監督加壓又用信任加力，做實做細嚴格監督、精準問責、教育關懷、嚴懲誣告等工作，讓廣大黨員幹部在遵規守紀上“管得住手腳”，在幹事創業上“放得開手腳”，著力營造風清氣正的政治生態和開拓進取的濃厚氛圍。



嚴在經常、抓在平常，防止行為失範



“你單位‘三重一大’事項集體決策程序不夠規範，請按要求認真抓好整改落實。”近日，信陽市羅山縣紀委監委駐縣農業農村局紀檢監察組按程序對相關被監督單位“一把手”開展約談。



像羅山縣紀委監委這樣，採取談話提醒、批評教育等方式，對有苗頭性、傾向性問題的黨員幹部及時警示提醒、糾偏正向，已成為河南省各級紀檢監察機關加強黨員幹部日常教育管理監督的重要手段。



嚴管是最大的厚愛，監督是最好的保護。河南省紀檢監察機關一以貫之堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，把做實政治監督、落細日常監督、嚴抓作風監督、強化辦案監督貫通起來、一體推進，通過嚴管進一步明方向、立規矩、正風氣、強免疫，讓黨員幹部適應和習慣在嚴格管理監督下工作和生活，聚精會神幹事業、謀發展。

