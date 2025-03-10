海南省紀委監委：做清廉自貿港的忠誠衛士

圖為海南省紀委監委八室黨支部正在召開組織生活會。（資料圖片） 中評社北京3月10日電／據中國紀檢監察報報導，“我們要堅持從政治上看、從政治問題查起，推動政治監督與審查調查深度融合，把監督、辦案、整改、治理貫通起來。”每次組織集體學習，海南省紀委監委第八審查調查室都會結合近期查處的案件，教育全室同志從黨中央決策出發，以“國之大者”為著眼點，引導大家從工作偏差中發現政治問題，從苗頭性傾向性問題中發現政治端倪。



近年來，海南省紀委監委八室忠誠履職、主動作為，扛重活、打硬仗，堅持“打虎”“拍蠅”一起抓，先後查處了一批在全省乃至全國都有影響力的案件，啃下一塊又一塊“硬骨頭”，交出一份又一份沉甸甸的答卷，為淨化海南政治生態作出了積極貢獻。2022年9月，海南省紀委監委八室被評為全國紀檢監察系統先進集體。



胸懷“國之大者”，把准政治方向



2019年12月，隨著陵水縣201棟違建別墅和2棟違規高層建築被依法拆除，該縣存在多年的生態環境傷疤終於得以修復。這正是海南省紀委監委八室時刻把“國之大者”放在心上、讓黨中央決策部署真正在海南落地見效的一個縮影。



習近平總書記在海南考察時曾指出，良好的生態是海南的最強優勢和最大本錢。但在巨額利益的驅使下，海南陵水的農用土地上卻漸次長出“花園小區”。2019年2月，海南省紀委監委八室受命查辦“國茂泥療”違建項目背後的腐敗問題。調查過程中，辦案人員發現2017年省委巡視組已要求陵水縣對“國茂泥療”違建問題進行整改。但是，時任縣政府主要領導無視巡視整改要求，繼續推動違建項目建設，短短幾年間共建成38萬平方米違章建築。



“全面從嚴治黨首先從政治上看，從違反政治紀律查起。巡視整改不落實，就是違反政治紀律，對黨不忠誠。”海南省紀委監委八室有關負責人介紹，通過深入調查違法建設背後有關公職人員權錢交易、失職瀆職等問題，嚴肅查處了時任陵水縣縣長、縣住建局局長、縣國土局局長等一批黨員領導幹部，並對其他涉案黨員幹部嚴肅追責問責，同時推動地方政府對“國茂泥療”違建項目依法依規處置，守護海南鐘靈秀美的自然環境、風清氣正的政治生態。

