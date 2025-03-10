習近平強調經濟大省要為全國發展大局作貢獻

3月5日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月10日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日下午在參加他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時強調，圓滿實現“十四五”發展目標，經濟大省要挑大梁。江蘇要把握好挑大梁的著力點，在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水平開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略上走在前，在促進全體人民共同富裕上作示範。



江蘇代表團審議認真，氣氛活躍。趙建軍、徐光輝、張俊傑、李肖娜、繆漢根、柯軍等6位代表分別就加快綠色低碳轉型發展、打造產業科技創新中心、推動轉化醫學建設、建設和美社區、推動傳統產業發展、保護傳承傳統戲曲等發言。



在聽取大家發言後，習近平作了發言。他首先表示贊成政府工作報告，對江蘇工作予以肯定，希望江蘇落實好挑大梁的責任，努力取得新的更大成績。



習近平指出，科技創新和產業創新，是發展新質生產力的基本路徑。抓科技創新，要著眼建設現代化產業體系，堅持教育、科技、人才一起抓，既多出科技成果，又把科技成果轉化為實實在在的生產力。抓產業創新，要守牢實體經濟這個根基，堅持推動傳統產業改造升級和開辟戰略性新興產業、未來產業新賽道並重。抓科技創新和產業創新融合，要搭建平台、健全體制機制，強化企業創新主體地位，讓創新鏈和產業鏈無縫對接。



習近平強調，經濟體量大，向前發展就需要更大的推動力。江蘇要先行先試、內外兼修，通過深化改革開放不斷除障礙、增動能。要完整準確全面貫徹新發展理念，統籌國內國際，抓好城鄉融合、區域聯動，優化生產力布局，著力推動高質量發展。要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和“內卷式”競爭。要全面落實民營企業座談會精神，一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境。要穩步擴大制度型開放，不斷拓展國際合作空間。



習近平指出，經濟大省在落實國家重大發展戰略上應有更大的擔當。江蘇要在長三角一體化發展和長江經濟帶發展等發展戰略中主動作為、協同聯動。要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接，深度融入高質量共建“一帶一路”，做好援藏援疆等對口幫扶工作。要在堅守耕地紅線、保障糧食安全、保護生態環境、確保南水北調水源安全等方面盡職盡責。