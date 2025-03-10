習近平：強化教育對科技和人才支撐作用

3月6日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月10日電／據新華社報導，原標題：習近平在看望參加政協會議的民盟民進教育界委員時強調，強化教育對科技和人才支撐作用，形成人才輩出人盡其才才盡其用生動局面



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平6日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新征程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用的生動局面。



在“三八”國際勞動婦女節即將到來之際，習近平代表中共中央，向參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區的女同胞和海外女僑胞，致以節日祝福和美好祝願。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇參加看望和討論。



聯組會上，張運凱、蔡光潔、鄭家建、徐坤、崔亞麗、馬景林等6位委員，圍繞推進職業教育與區域產業協同發展、優化基礎教育資源配置、打造兒童青少年閱讀生態、推進國家教育智聯網建設、推進教育科技人才一體發展、依托學校課程弘揚傳統文化等作了發言。



在聽取大家發言後，習近平發表重要講話。他表示，很高興同大家一起討論，聽取意見建議。他代表中共中央，向在座各位委員，並向廣大民盟、民進成員和教育界人士，向廣大政協委員，致以誠摯問候。



習近平指出，過去一年，人民政協緊扣中心任務履職盡責，為黨和國家事業發展作出新貢獻。民盟、民進各級組織和廣大成員聚焦中心工作，積極建言獻策，參與社會服務，各項工作取得新成績。廣大教育界人士積極投身教育強國建設，推動“五育”並舉、立德樹人邁出新步伐。