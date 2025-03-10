中評社北京3月10日電／網評：國家重托 香港要上新賽道



來源：大公網 作者：胡定旭



每年全國兩會都是國家政治生活的大事，讓我們更能準確掌握國家的大政方針，以及甚具前瞻性的擘畫。今年也不例外。對於亟需進一步融入國家發展大局的香港來說，今年兩會傳來的信息，其重要性不言而喻。正因如此，我想把自己一些領會和看法與大家分享，希望與各界同心協力，一起為國家及香港的建設盡點言責。



第一，政府工作報告是每年兩會的重頭戲。今年的成績單分外令人感動，因為這是在美西方個別國家大力打壓、內部困難增多的複雜嚴峻形勢下的“亮麗成績單”。過去一年，國內生產總值達到134.9萬億元、增長5%，增速位居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。



國務院總理李強以“穩”及“進”兩字來論述當前的經濟形勢。他說，“穩”的態勢鞏固延續，主要表現在經濟規模穩步擴大；“進”的步伐堅實有力。主要表現在產業升級有新進展。例如，包括了新能源汽車年產量突破1300萬輛；嫦娥六號實現人類首次月球背面采樣返回；信息傳輸軟體和資訊技術服務業、租賃和商務服務業增加值分別增長10.9%、10.4%等等。在面對美西方不斷對中國實施各種各樣的無理打壓下，上述驕人成績令人倍感難能可貴。



正因為國家經濟發展態勢仍然良好，所以儘管在可預見的未來，香港仍然要面對各種各樣的挑戰，但總體形勢還是向好的。誠如李強總理所言，“我們也清醒看到面臨的問題和挑戰”。香港必須繼續強化自身的競爭力、服務國家之所需，盡快提升香港的經濟實力。正因如此，如何把握國家發展的機遇，便成為一個重要課題。



抓住“AI＋”廣泛應用的機遇



第二，政府工作報告其實已為香港提示了重要的著力點。在擘畫來年工作時，政府工作報告提出了10個關鍵點，其中第二點有關“因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系”的大方向，很值得正勠力發展新產業的香港留意。