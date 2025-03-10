中評社北京3月10日電／網評：穩”“進”協同為經濟注入新活力



來源：大公網 作者：陳清霞



國務院總理李強的2025年政府工作報告立足當下經濟形勢，堅持“穩中求進”為經濟工作總基調，以實事求是、奮發有為的態度制定預期目標。在時代發展浪潮中，“穩”與“進”被賦予了更豐富內涵，消費作為經濟增長關鍵驅動力之一，在提振暢通經濟循環上作用凸顯，二者皆值得我們深入學習和領會。



一、怎麼看待“穩中求進”



“穩中求進”是我國在複雜多變的國內外環境中，為實現經濟社會長期健康發展而堅持的重要策略。它將穩定發展大局與重點領域突破有機結合，“穩”與“進”相互依存、辯證統一，充分彰顯了國家在政策制定過程中的平衡思維與長遠眼光。



有效防範化解各類風險



“穩”是經濟社會發展的堅實基礎。它體現為保持經濟運行在合理區間，避免經濟增長出現大幅波動。國家通過靈活運用財政、貨幣等一系列宏觀調控政策，穩定經濟增長，為經濟發展營造穩定的環境。同時，“穩”還體現在對民生保障的高度重視，國家針對居民就業、教育、醫療、養老、住房等關係民眾切身利益的問題，制定並實施了一系列配套政策措施，致力於維護社會和諧穩定與公平正義。此外，“穩”也體現在對各類風險的有效防範和化解上，包括金融風險、債務風險、外部環境風險等，確保國家經濟安全和社會安定。



“進”是在經濟和民生穩定的基礎上，追求高質量發展與改革創新的目標。國家通過持續深化改革，破除體制機制障礙，激發市場主體活力；通過擴大對外開放，加強國際合作與交流，提升我國在全球產業鏈、供應鏈中的地位，增強經濟發展的內生動力。