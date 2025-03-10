歐洲“重新武裝”要邁過幾道坎

資料圖：歐盟日前在布魯塞爾召開特別峰會。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京3月10日電／據新華社報導，歐盟日前在布魯塞爾召開特別峰會，討論烏克蘭、歐洲防務等問題，並就“重新武裝歐洲”計劃達成一致，顯示出在美國新一屆政府對歐政策轉向背景下，歐洲加速尋求防務自主以減少對美安全依賴。但歐盟內部在烏克蘭、國防開支等問題上存在分歧，自身防衛能力建設也存在缺陷，真正實現防衛自主仍面臨諸多挑戰。



尋求自主



本次峰會上，歐盟領導人同意歐盟委員會主席馮德萊恩提出的“重新武裝歐洲”計劃。輿論認為，這是歐洲在尋求防務自主道路上的一個重要進展。



該計劃由馮德萊恩提出，主要內容是：調動8000億歐元打造“一個安全而有韌性的歐洲”，其中包括向歐盟成員國提供1500億歐元貸款用於國防投資，並協助成員國整合需求、共同採購軍事裝備，以增強歐洲安全。馮德萊恩還表示，該計劃將使成員國能夠投資烏克蘭國防工業，或直接採購軍事裝備以支援烏克蘭。



分析人士指出，美國新一屆政府調整對歐、對烏克蘭等政策，撇開歐洲就解決烏克蘭危機直接與俄羅斯對話，同時要求歐洲大幅提高軍費並負責烏克蘭安全保障，此外還威脅對歐加征關稅，聲援多個歐洲極右翼政黨，這些做法促使歐洲不得不考慮擺脫對美依賴，實現防務與戰略自主。



美國卡內基國際和平研究院歐洲項目主任羅莎·鮑爾弗指出，美國新一屆政府對歐洲盟友態度出現重大轉變，跨大西洋關係“命懸一線”，歐洲不得不應對美國在安全、經濟等多個層面的責難，雙方間裂痕已深、恐難彌合。法國戰略研究基金會顧問弗朗索瓦·埃斯堡指出，美國最近的做法“將會削弱歐洲的地位並損害其長期安全”，已造成歐美之間“意識形態和戰略上的分裂”。



愛沙尼亞智庫國際防務和安全中心主任克麗絲蒂·賴克認為，美國過去幾年裡吵嚷著要減少對歐洲的“責任”，美國新一屆政府更是明顯不想提供公共產品，“現在的歐洲需要把命運掌握在自己手裡”。