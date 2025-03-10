中評社北京3月10日電／網評：“破圈”與“破卷”



來源：大公網 作者：馬浩亮



“綜合整治‘內卷式’競爭”，今年首次寫入政府工作報告，成為兩會最受關注的熱詞之一。在人工智能大模型、人形機器人不斷“破圈”的同時，“破卷”列上了經濟科技全局工作的重要任務台賬。一方面對創新抱持不息的熱情和勇氣，一方面對內卷保持足夠的清醒警惕，是護航中國經濟高質量發展的一體兩面。



過去多年，特色小鎮、光伏產業園、風電設備基地、芯片企業，都曾陷入內卷漩渦。當風口降臨時，地方政府難抑政績驅動和GDP亢奮，在土地、財稅、信貸等方面，無節制地開小灶、濫發“地方糧票”，招商引資，跑馬圈地；而資本則燒錢砸錢，套取補貼，跟風進場，開足馬力。產業趨同的低水平重復擴張，最終淪為一地雞毛。



如今，面對產業革命的醉人前景，眼見杭州“六小龍”的破圈騰飛，各種打著AI、元宇宙、區塊鏈、大數據、低空經濟等名號的項目、園區，又漸呈蜂擁之勢。但他們只看到了梁文鋒、王興興的一鳴驚人，卻忽視了背後的工匠精神與厚積薄發。內卷的根子就在於衹有流量厮殺和規模血拼，而沒有硬核創新的支撐。缺乏價值賦能，就只能打價格戰，造成競爭失序，產業空轉。



“破圈”實際上是一種供給側改革，通過技術或業態創新，創造新需求，開辟新賽道，拓展新市場。譬如大疆、華為、比亞迪、寧德時代、DeepSeek、宇樹科技，不斷劈開技術壁壘，深度重構全球產業鏈和行業生態，提供了一個個破圈範本。反觀傳統製造、平台經濟等領域，卻深陷泥漿肉搏，產量流量節節攀升，價格利潤則“跌跌不休”。



唯有站在“創新高地”，才能真正破圈，禦風而行；只靠挖掘“政策窪地”進行逐底式競爭，就難以避免“擁擠紅海”的倒灌。



破除內卷，需遵循法治化、市場化原則綜合施策。糾正地方政府設置壁壘、破壞公平競爭的政策偏差，規範招商引資行為；並通過出台產業引導清單，加強行業自律，幫助企業克服戰略短視。