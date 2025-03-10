美商務部長：3月12日起對進口鋼鋁征關稅

資料圖：美國白宮2月10日發布消息說，總統特朗普當天簽署文件，宣布對所有美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月10日電／據央視新聞報導，當地時間9日，美國商務部長霍華德·盧特尼克證實，美國總統特朗普承諾的對所有美國進口的鋼鐵和鋁徵收25%關稅的政策將於3月12日按計劃生效。



盧特尼克還表示，美國對加拿大乳製品和木材產品的關稅將從4月份開始徵收。



特朗普宣布對美國進口鋼鋁徵收25%關稅



美國白宮2月10日發布消息說，總統特朗普當天簽署文件，宣布對所有美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。此外，最新措施還取消對部分貿易夥伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。



特朗普：可能對加拿大奶製品和木材徵收對等關稅



美國總統特朗普3月7日稱，美國政府可能對從加拿大進口的奶製品和木材徵收對等關稅。特朗普當天在白宮橢圓形辦公室對媒體稱，加拿大多年來一直在奶製品和木材關稅上“佔美國便宜”，這“不公平”。除非加拿大降低關稅，否則美國將對其徵收對等關稅，相關措施可能當天或數日後就會出台。



特朗普於2月1日簽署行政令，對進口自墨加兩國的產品加徵25%的關稅。2月3日，特朗普宣布對兩國加徵關稅措施暫緩30天實施，並繼續進行談判。根據這一決定，相關加徵關稅措施已於3月4日生效。3月6日，特朗普簽署行政令調整對兩國加徵關稅措施，對符合美墨加協定優惠條件的進口商品免徵關稅。



據美國全國廣播公司報導，美國政府一名高級官員估算，從墨西哥進口到美國的商品中約一半符合豁免條件，從加拿大進口到美國的商品中約38%符合豁免條件。報導說，相關豁免政策將持續至4月2日，特朗普計劃屆時對來自多個國家的商品實施新一輪關稅。