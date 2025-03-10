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特朗普：馬斯克發現美政府數千億美元假合同
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2025-03-10 10:23:37
資料圖：馬斯克發現美政府數千億美元假合同（圖片來源：大公文匯網）
中評社北京3月10日電／據央視新聞報導，當地時間9日，美國總統特朗普在接受採訪時表示，美國“政府效率部”負責人馬斯克發現了政府價值數千億美元的虛假合同。
特朗普稱，政府達成的許多協議都是騙局，許多根據協議發布的資金最終都去到了協議發起人的手中，“馬斯克的工作讓人們意識到政府需要進行50%至70%的大規模裁員”。
特朗普表示，他不會對社會保障、醫療保險和醫療補助實施改革，但是政府需要消除這些領域的欺詐行為。
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