青海省委書記吳曉軍：推動綠色算電協同發展

中評社北京3月10日電／據新華社報導，青海省委書記、省人大常委會主任吳曉軍表示，高質量發展是新時代的硬道理，生態保護是青海工作的“根”和“魂”。習近平總書記囑咐青海，要堅持生態優先、綠色發展，堅持有所為、有所不為，著力培育體現本地特色和優勢的現代化產業體系，在推進青藏高原生態保護和高質量發展上取得更大進展。青海著眼打造生態文明高地、建設產業“四地”，因地制宜推動綠色算電協同發展，走出了一條符合青海實際的高質量發展之路。



立足資源禀賦，著力發展清潔能源產業，助力國家能源安全和降碳減排。青海是國家重要的戰略資源接續儲備地，境內水豐、光富、風好、地廣，水電資源居全國第五，太陽能年總輻射量居全國第二，是我國的第四大風場，全省可用於新能源開發的荒漠化土地約10萬平方公裡，發展清潔能源前景廣闊，潛力巨大。



著眼國家所需、青海所能，持續擴大“總盤子”，提升“硬實力”。青海充分發揮資源優勢，聚力打造國家清潔能源產業高地，推動源網荷儲一體化發展，“沙戈荒”基地建設、水電開發、儲能示範、火電支撐等工作“多點開花”。截至2024年底，全省電力裝機突破7100萬千瓦，其中清潔能源裝機占比達94.6%，在全國率先實現新能源裝機和發電量占比“雙主體”。西寧“光伏一條街”成為“追光”路上的青海名片，2024年全省多晶矽出口增長73.7倍，單晶矽棒實現首次出口，出口額占全國同類出口商品的12.1%，碳酸鋰產量增長22.3%，鋰電池出口增長77.5倍，全國外貿“新三樣”中青海占了兩樣。青海以占全國4‰的人口、3‰的經濟總量，貢獻了全國7%左右的集中式光伏裝機、5%左右的光伏發電量，計劃到2030年，全省清潔能源裝機達1.4億千瓦，有力支撐全國能源保供大局和產業鏈供應鏈安全穩定。



聚焦國家“雙碳”目標，主動融入和服務全國大局，高質量發展的“含綠量”大幅提升。我們深入貫徹落實國家重大能源戰略，加快推進跨省跨區輸電通道和外送基地建設，世界首條綠電通道青豫直流外送範圍拓展至15個省區市，累計外送電量超過680億千瓦時，北京大興機場、杭州亞運會用上了青海綠電。今年全國兩會前夕，國內規劃裝機容量最大、總投資最大、新能源占比最高、超超臨界燃煤機組高海拔單機容量最大的柴達木格爾木東沙漠基地電源項目開工建設，青桂直流將首次在國內實現電網跨經營區運行，年送電量超360億千瓦時，助力減排二氧化碳2800萬噸以上。不斷擴大綠證交易規模，增加可再生能源消費，連續6年開展“綠電7日”“綠電9日”“綠電15日”“綠電三江源”等活動，不斷刷新並保持著全清潔能源供電世界紀錄，為全國能源轉型發展提供了寶貴的實踐經驗。