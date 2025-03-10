美歐關係大倒退　大國競爭成趨勢

《紐時》：“西方”概念坍塌，中美俄歐多極化取代。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月10日電／據香港文匯報報導，美國《紐約時報》巴黎分社社長、專欄作家科恩上周六（3月8日）撰寫題為《歐洲在情感衝擊中應對新時代》的評論文章，指出美國總統特朗普重返白宮後，歐洲不斷遭受衝擊，掙扎於一個“新時代”。在特朗普正拋棄傳統盟友、美歐關係大倒退的情況下，科恩慨嘆長期以來所謂“西方”這個概念如今已蕩然無存，將取而代之的或許是中美俄歐的多極化林立，以及大國競爭之下的爭鬥不休。



文章稱，面對特朗普的不確定性，歐洲面臨巨大挑戰，但必須找到應對之策。長期呼籲歐洲獨立自主的法國總統馬克龍近期繼續大聲疾呼，而德國作為歐洲的核心，對美國的態度改變尤其感到不安。目前德國候任總理默茨似乎已意識到“擺脫美國依賴”的必要性，但即使法德英三國聯手，歐洲甩掉“戰略侏儒”的標籤也非一朝一夕可以達成。



歐對重新武裝感迷失



在歐洲人眼中，特朗普雖然剛重新執政，但一系列操作已讓他們感到無比震驚，他們未曾想到美國的意識形態竟會有如此劇烈的顛覆。而在面對需要擺脫對美國依賴並重新武裝自己時，這樣的艱巨任務也讓歐洲人感到恐慌，他們發現自己迷失了方向。歐洲議會中間派黨團“復興歐洲”主席海耶認為，“美國曾是維護和平的支柱，但美國已改變了美歐同盟，特朗普在重復俄羅斯總統普京的宣傳，我們已進入一個新時代。”