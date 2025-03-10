美聯邦政府粗暴裁員　衝擊特朗普票倉

資料圖：美國聯邦政府裁員概況（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月10日電／據大公報報導，美國聯邦政府是美國就業市場的最大僱主，但自特朗普1月20日重返白宮以來，富豪馬斯克領導的“政府效率部”（DOGE）對聯邦政府發動前所未有的裁員行動。數據顯示，整個2月期間，美國聯邦政府減少了1萬個就業機會，這意味著大批聯邦職員和外包人員將重新投入勞動力市場。現階段美國勞動力市場需求低，被裁職員將很難得到工作機會。此外，這些人中不少曾在競選時支持特朗普，DOGE裁員恐對特朗普票倉造成衝擊。



馬斯克領導的政府效率部（DOGE）自成立以來不斷削減聯邦政府勞動力規模。美國勞工統計局7日公布數據顯示，美國聯邦政府在2月份減少了1萬個就業機會。美媒指，該數據只反映了聯邦政府裁員的一小部分。



負責跟蹤裁員情況的職業介紹公司Challenger， Gray ＆ Christmas表示，美國僱主在整個2月計劃裁員人數猛增245%，超過17.2萬人，其中聯邦政府裁員佔絕大部分，超過6.2萬人。而在今年前兩個月，聯邦政府17個不同機構已裁員約62530人，與2024年同期相比，增幅高達41311%。



被裁員工新職難求



美國聯邦政府是美國就業市場的最大僱主，約有240萬名員工，不含現役軍人和美國郵政管理局人員。分析人士表示，特朗普政府削減人力的完整效果還有待觀察，但勞工市場若一口氣湧進太多求職人士，恐導致新職難尋，也可能出現勞工技能與市場職缺不匹配的情況。



美國勞動力市場近一年來失業率相對較低，為4.1%。但經濟學家表示，市場招聘率也很低，求職者得到工作機會的人並不多。聯邦僱員被裁後能否找到新工作，取決於他們本身技能是否能夠轉職到民間部門。



對於那些職位具有高度政府特定性的人來說，例如美國國家開發署（USAID）的工作人員，他們所在的整個行業已被特朗普政府打亂。一名38歲的USAID外包人員表示，自2月中旬以來，她一直在休無薪假期，靠積蓄生活。她表示：“要找到其他工作會很困難。”