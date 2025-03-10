仁愛堂青年宿舍入住率六成

仁愛堂與富豪酒店國際集團合作的仁愛堂青年宿舍項目YOT Hub仁愛龍城青年宿舍今日舉行開幕式，民政及青年事務局局長麥美娟主禮致辭（圖源：文匯網） 中評社北京3月10日電／香港文匯報報導，擁有獨立空間是不少青年人的夢想。特區政府民政及青年事務局此前積極資助青年宿舍項目，為青年發展提供更多空間。當中與富豪酒店國際集團合作的仁愛堂青年宿舍項目YOT Hub仁愛龍城青年宿舍去年10月底開始招租，通過面試的合資格申請人於12月份起陸續順利入夥，現時房間出租率已達六成。有青年宿生表示，入住後可按個人興趣自主參與不同“STAY FUN”活動，與其他宿生互相交流學習，拓闊人際網絡。



仁愛龍城青年宿舍項目共設有80個房間，可提供最多160個宿位，租金介乎4，500元至4，650元。旨在為18至30歲的合資格青年人以低於市值租金提供既舒適、方便而又可負擔的生活環境。同時，青年宿舍通過STAY FUN積分計劃，為青年提供一系列支持知識與技能訓練活動，入住青年必須在一年內累積200小時“STAY FUN”時數。



民政及青年事務局局長麥美娟表示，為解決在職青年住屋問題，政府於2023年起資助非政府機構租用酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，計劃至今批出5個項目，共提供約1300個宿位。同時，加上政府早前推出的青年宿舍計劃，全數資助非政府機構興建青年宿舍，兩個計劃所提供的青年宿舍宿位數目，已由本屆政府上任時的80個，增至現時超過3000個。



她又說，屆時講視乎計劃的成果及影響，決定會否再延續，“如果這個計劃很成功，屆時社會又有需要，這個計劃會否延續呢？ 會視乎計劃的成果及影響。”



被問及《施政報告》提出將啟德隔離設施改為青年驛站旅舍。麥美娟表示，政府去年12月底展開招標，目標今年年中找到合適營運者，並於年內分階段啟用。她期望青年驛站旅社啟用後，可以鼓勵更多不同地區的青年來港作文化交流，亦讓本地青年有更多空間舉辦活動。



仁愛堂董事局主席鄭偉康表示，仁愛堂將致力為青年人打造充滿夢想與希望的家，幫助青年全面發展。同時仁愛龍城青年宿舍不僅為青年提供優質的居住空間，更透過STAY Fun計劃提供職業講座、技能工作坊、社交聯誼活動等多元化活動，希望青年人在短暫的入住時間內“學習多啲嘢、見多啲人，將來繼續發展所長，迎接你哋的精彩人生。”