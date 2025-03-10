美烏代表明將沙特會面，討論俄烏衝突方案

中評社北京3月10日電／據香港文匯報報導，烏克蘭總統澤連斯基上周六（3月8日）表示，烏克蘭致力與美國代表進行建設性對話，並計劃本周在沙特阿拉伯舉行會談，討論結束俄烏衝突的可能方案。



澤連斯基在社媒X上表示，“自衝突爆發的第一秒起，烏一直在尋求和平。我們已提出切實可行的方案，關鍵是要快速且有效地推進。”他表示本周會訪問沙特，計劃周一與沙特王儲穆罕默德會面。隨後，烏外交與軍事代表團將於周二與美國代表進行會談。澤連斯基補充，“我們願意進行建設性對話，希望能就必要的決策與步驟達成共識。”烏代表團成員包括外長西比哈、總統辦公室主任葉爾馬克及防長烏梅羅夫。



美國總統特朗普的特使威特科夫證實，他正與烏方商討結束衝突的框架協議，並計劃本周在沙特與烏方代表會晤。特朗普則再就停火問題向烏施壓，他近日在白宮橢圓形辦公室對記者說，若烏不同意解決與俄衝突，美國將切斷對烏的支持，他還稱與烏打交道比與俄打交道更困難。



英國廣播公司（BBC）分析指出，美政府近期一方面與烏吵架，同時也譴責俄羅斯，美國務院發言人則重復特朗普指“烏尚未準備好和平”的說法，令今次美烏談判的前景仍不確定。



澳考慮參與烏維和任務



澳洲總理阿爾巴尼斯與英國首相斯塔默通電話後於周日表示，澳洲會考慮參與烏維和任務，但強調現在任何部署行動都為時尚早，澳洲將派遣高級代表出席周二在巴黎舉行的防長級會議，討論未來對烏的支持。