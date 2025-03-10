敘利亞過渡總統說將追究傷害平民者責任

中評社北京3月10日電／據新華社援引據敘利亞通訊社9日報導，敘過渡時期總統艾哈邁德·沙拉當天表示將追究“捲入平民流血事件或傷害平民者”的責任。



在敘通社發布的視頻聲明中，沙拉針對敘西部沿海地區發生的襲擊和衝突事件表示，敘利亞當前正“面臨新的危險”，“前政權殘餘勢力及其背後的外部勢力”正企圖製造新的衝突、把敘利亞拖入內戰，破壞敘利亞的團結和穩定。



敘利亞總統府9日稍早前宣布，成立一個獨立的國家委員會對西部沿海地區發生的襲擊和衝突事件展開調查。沙拉在視頻聲明中宣布成立一個更高級別的“維護國內和平委員會”，該委員會將直接與敘利亞沿海地區民眾直接溝通，傾聽他們的意見，並提供必要的支持。



敘內政部安全人員6日在西部拉塔基亞省遭到忠於前政權的武裝人員襲擊，導致多名安全人員傷亡，過渡政府大批武裝力量隨後趕到拉塔基亞省和塔爾圖斯省，配合內政部安全人員在兩省多個城鎮展開大規模安全行動。敘國防部和內政部未公布衝突造成的具體傷亡數字。



總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”9日說，敘西部6日以來發生的襲擊和衝突已造成1311人喪生，其中包括231名內政部、國防部及其輔助武裝人員，250名前政權武裝人員及其擁護者，另有830名平民“在自6日起的清算行動中喪生”。“敘利亞人權觀察組織”說，大量平民受害者是被敘內政部和國防部下屬人員現場處決的，呼籲敘過渡政府追究相關人員責任。



去年12月8日，“敘利亞沙姆解放武裝”宣布“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。敘利亞過渡政府當月10日正式接管權力。