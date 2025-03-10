敘利亞成立國家委員會調查西部襲擊事件

中評社北京3月10日電／據新華社報導，敘利亞總統府9日宣布，成立一個獨立的國家委員會，對本月6日以來敘西部沿海地區發生的襲擊和衝突事件展開調查。



該國家委員會由5名法官、1名軍人和1名律師組成，主要負責查明整個事件發生的原因、背景及相關情況，並確定相關責任人。



敘總統府要求所有相關機構與該委員會合作，以確保其順利完成任務。該委員會須在本決定發布之日起30天內向總統府提交報告。



敘內政部安全人員6日在拉塔基亞省遭到忠於前政權的武裝人員襲擊，導致多名安全人員傷亡，過渡政府大批武裝力量隨後趕到塔爾圖斯省和拉塔基亞省，配合內政部安全人員在兩省多個城鎮展開大規模安全行動。



敘國防部一名發言人9日稱，在恢復上述沿海兩省城市地區的穩定後，國防部和安全機構於當天開始第二階段軍事行動，即追捕鄉村和山區的前政權“殘餘勢力”。



敘國防部和內政部未公布衝突造成的具體傷亡數字。



總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”8日說，敘西部6日以來發生的襲擊和衝突已造成1018人喪生，包括125名內政部、國防部及其輔助武裝人員，148名前政權武裝人員及其擁護者，另有745名平民“在宗派屠殺中被殘酷清算和殺害”。“敘利亞人權觀察組織”說，大量平民受害者是被敘內政部和國防部下屬人員現場處決的。



拉塔基亞和塔爾圖斯是敘利亞阿拉維派聚居區，是同屬這一派別的阿薩德家族的發跡地和大本營，大量前政權官員和軍人出身於此。



去年12月8日，“敘利亞沙姆解放武裝”宣布“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。敘利亞過渡政府當月10日正式接管權力。